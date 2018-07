Meerdere gewonden bij brand in woon- en zorgcentrum Breukelen

Meerdere brandweerkorpsen waren snel ter plaatse, meldde de Veiligheidsregio Utrecht.

De brand die maandagavond uitbrak in een van de woningen was vrij snel onder controle. Maar de hulpdiensten gingen door met de ontruiming in verband met de rookvorming in het pand

De mensen worden opgevangen in de Pauluskerk in Breukelen. Ouderen die niet kunnen lopen, worden opgevangen in het nabijgelegen zorgcentrum De Aa.

Er wordt gekeken welke mensen weer terug kunnen naar hun woning. Ook wordt alles in het werk gesteld om voor mensen die niet terug kunnen opvang te regelen, aldus de veiligheidsregio.

Het Rode Kruis heeft op verzoek van de veiligheidsregio een noodhulpteam naar de locatie gestuurd. Deze acht vrijwillige hulpverleners bieden eerste hulp aan lichtgewonden en dienen ter ondersteuning van de reguliere hulpdiensten.

Daarnaast is nog een team van acht mensen ingezet die helpt met de opvang van de ouderen. ''Dan moet je denken aan eerste opvang en het rondgaan met drinken", aldus een woordvoerder.

