Nog twee mannen aangehouden om smokkel 500 kilo cocaïne tussen ananassen

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een pro-formazitting tegen vijf verdachten die betrokken zouden zijn bij de invoer van de drugs. Het totale aantal aanhoudingen komt hiermee op zeven.

De twee op 19 juni gearresteerde 51-jarige man uit Bergen op Zoom en een 45-jarige man uit Hansweert worden woensdag voorgeleid. Justitie zal vragen of hun voorarrest met zestig dagen verlengd kan worden.

Dinsdag was de eerste inleidende zitting tegen de mannen die op 8 mei werden aangehouden. Het gaat om Jeroen G. (26), Wassim A. (20), Peter H. (35), Mohamed B. (31) uit Bergen op Zoom en Faiz T. (19) uit Spijkenisse.

De mannen kwamen in beeld als betrokkenen bij een drugstransport. De politie besloot hun telefoons af te luisteren en daaruit bleek dat een lading cocaïne onderweg was vanuit de haven in Rotterdam.

De drugs waren verstopt tussen een lading ananassen afkomstig uit Costa Rica en kwamen via de haven in Antwerpen naar Rotterdam.

Chauffeur

Blijkbaar was er iets misgegaan, want de drugs zouden tegen de verwachting van de verdachten in worden vervoerd naar een logistiek dienstverlener in 's-Gravenhage. Zo zei Jeroen G. in de avond van 7 mei tijdens een telefoongesprek met zijn vriendin dat het pakket niet op de geplande plek zou aankomen.

De mannen besloten de onwetende chauffeur van het bedrijf te volgen toen hij de lading ananassen oppikte in Rotterdam. Onderweg zou de chauffeur aan de kant worden gezet en worden gedwongen zijn lading af te staan.

"Daarbij zou geweld niet worden geschuwd", stelde de officier van justitie dinsdag. Maar het plan mislukte uiteindelijk om onbekende redenen.

Insluiten

De mannen schakelden over op plan B en besloten de drugs diezelfde dag nog uit de loods te halen waar de lading was afgeleverd.

Op dat moment kwam verdachte Faiz T. in beeld. Hij werd op 8 mei gevraagd zichzelf in te sluiten in het bedrijf en de drugs veilig te stellen. Uit telefoongegevens bleek dat hij vanuit het pand continu contact onderhield met de andere verdachten.

Om de drugs uit de loods te krijgen, wilden ze na sluitingstijd een medewerker overmeesteren en de pallet met drugs met een gehuurde vrachtwagen vervoeren. De wagen stond gereed in de buurt van het bedrijf in 's-Gravenzande en was door de recherche al voorzien van een peilbaken.

Koelcel

De politie besloot in te grijpen toen duidelijk werd dat de mannen mogelijk geweld zouden gebruiken tegen een medewerker.

Een arrestatieteam hield de vier mannen aan in de avond van 8 in Naaldwijk op vijf minuten rijden van het bedrijf. In de wagen van de verdachten werden tiewraps en ducttape aangetroffen.

Faiz T. werd uren later gevonden in de koelcel waar hij zich had verstopt. De drugs werden pas op 10 mei ontdekt.

Beperkt

De advocaat van T. zegt dat de rol van zijn cliënt slecht beperkt was en dat in de afgeluisterde gesprekken niet zijn stem te horen is. Ook de advocaat van Peter H. zegt dat zijn cliënt niets wist van een drugstransport.

Mohamed B. zou volgens justitie binnen de groep verdachten een leidinggevende rol hebben gespeeld, maar anonieme bronnen in zijn omgeving zeggen dat zijn rol slechts beperkt was.

De rechtbank besloot dat alle verdachten blijven vastzitten tot de volgende zitting op 25 september.

