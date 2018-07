Persoon ernstig gewond bij schietincident in Amsterdam-Zuid

Dat meldt de politie. Het schietincident vond plaats rond 14.50 uur.

De verdachte is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar een man in een rood/zwart gestreepte korte broek, met een blauw overhemd en een zwart tasje. Hij is ongeveer 1.60 meter lang en heeft een gespierd postuur.

Momenteel is de politie bezig met een onderzoek naar het schietincident. Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat, voordat dit onderzoek is afgerond, er geen verdere informatie over het incident kan worden gegeven. De Beethovenstraat is door het schietincident afgezet.

Schietincidenten

In juli hebben er meerdere schietincidenten in en rondom Amsterdam plaatsgevonden. De laatste twee schietpartijen vonden plaats op 12 juli in De Pijp en op de Oetgenstraat. Bij het eerste incident zijn drie gewonden gevallen.

Diezelfde avond gaf Femke Halsema bij haar beëdiging als de nieuwe burgemeester van Amsterdam nog aan dat het handhaven van het recht in de stad een van haar prioriteiten was.