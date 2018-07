Weerbericht: Temperaturen stijgen deze week weer

Er staat de komende 24 uur een matige wind uit het zuidwesten. De dag begint nog wisselend bewolkt. De opklaringen worden gedurende de dag wat groter. Het westen heeft later op de dag kans op een bui.

Aan de kust wordt het rond de 25 graden. De thermometer bereikt met 31 graden de hoogste waarde in het oosten en zuidoosten.

Dinsdag is er meer kans op regen, maar zijn er ook perioden met zon. Het wordt iets frisser, met 24 graden in het westen tot 30 graden in het oosten.

De dagen daarna gaan de temperaturen verder omhoog en zal ook het aantal zonuren toenemen. Vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de komende week.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 26°C 15°C NW 3 Donderdag 28°C 13°C N 3 Vrijdag 29°C 13°C N 3 Zaterdag 28°C 15°C N 4 Zondag 26°C 15°C N 3

Het weer op vakantie

Op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa schijnt de zon volop. In het noordwesten van Frankrijk is het wel iets koeler. Daar worden enkele buien verwacht.

Ook in het noorden van Italië worden laat in de middag en in de avond enkele onweersbuien verwacht, evenals in Griekenland en landinwaarts in de Balkan. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Dat kan zeer lokaal voor overlast zorgen.

In Portugal en Spanje schijnt de zon volop, alleen in het uiterste noordwesten van Spanje zal het regenen. Op veel plaatsen in het zuiden van Europa liggen de temperaturen tussen 30 en 36 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

