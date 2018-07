Weerbericht: Temperaturen weer omhoog na regenachtige dag

Zaterdag zorgde voor verfrissing na een tropische week met meerdere dagen boven de 30 graden. Zondag wordt het maximaal tussen de 25 en 28 graden Celsius. De hoogste temperaturen worden in het oosten gemeten, aan de kust is het een aantal graden kouder.

In de ochtend is het erg zonnig. Later op de dag komen er meer stapelwolken en kan het op sommige plekken gaan regenen. In het oosten bij Drenthe en Overijssel is de kans op wat regen het grootst, al kan het ook gewoon droog blijven.

In de nacht van zondag op maandag blijft het erg warm. Het wordt niet kouder dan 20 graden. Maandag blijft het weer hetzelfde als zondag, warm en zonnig met kans op stapelwolken.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 29°C 18°C Z 3 Dinsdag 25°C 18°C W 3 Woensdag 26°C 15°C N 3 Donderdag 28°C 14°C NW 3 Vrijdag 28°C 13°C N 4

Het weer op vakantie

Het is volop zomer in het zuiden van Europa. In Bretagne en Normandië in Frankrijk kan het wel gaan regenen. In het noorden van Italië kunnen aan het einde van de middag en in de avond enkele buien voorkomen, net als in Griekenland en landinwaarts op de Balkan.

Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen.

In Portugal en Spanje schijnt de zon daarentegen volop. De temperaturen liggen op veel plaatsen in het zuiden van Europa boven de 30 graden, het is het warmst in het binnenland van Spanje, in Italië en in het zuiden van Turkije.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!