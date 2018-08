Visser vindt romp in Waal bij Gelderse plaats Brakel

Er is onder meer een helikopter ingezet. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Gelderland dat er "amper aanknopingspunten" zijn.

Zo is niet bekend of de torso van een man of een vrouw was. Forensisch onderzoek moet meer duidelijk maken over de identiteit van het slachtoffer. Het is ook niet bekend hoelang de romp in het water gelegen heeft.

In de Waal worden vaak stoffelijke overschotten gevonden. Volgens de woordvoerder gebeurt het zeker een keer per twee weken. "Aangezien de Waal de drukst bevaren rivier van Europa is, zijn de lichamen soms zwaar beschadigd door schroeven van schepen", zegt hij. Geregeld betreft het drenkelingen uit Duitsland.

