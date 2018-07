Ombudsman: 'Centrum Amsterdam verandert 's nachts in wetteloze plek'

De politie onderschrijft zijn bevindingen in dezelfde krant.

Zuurmond kreeg veel klachten van inwoners van het centrum, vooral rond de Wallen en het Leidseplein. Daarop besloot de ombudsman om een woning in het Wallengebied te huren en zelf te ervaren hoe het eraan toe gaat in het centrum van de hoofdstad.

"In het centrum is 's nachts crimineel geld leidend. Het gezag is niet langer aanwezig", aldus Zuurmond in Trouw. "De politie kan deze situatie niet langer aan."

Volgens hem kunnen de hulpverleners bij een uitslaande brand of een hartinfarct niet ter plekke komen. "Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen", aldus Zuurmond.

Verder ziet hij onder meer veel illegale taxi's en bootjes die zonder vergunning passagiers meenemen. Volgens de ombudsman moet gebied voor gebied "de bezem door het centrum", te beginnen met het Leidseplein.

Halsema

In een reactie noemt de woordvoerder van de onlangs aangetreden burgemeester Femke Halsema de problemen hardnekkig. Aanpak ervan staat hoog op haar agenda.

Uit eerder onderzoek van Zuurmond bleek dat ook rond het Leidseplein veel criminaliteit is en politieagenten of andere handhavers amper in kunnen grijpen.

