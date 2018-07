Weerbericht: Temperatuur daalt door regen en onweer

De buien beginnen in de ochtend en verspreiden zich vanuit Zeeland over het hele land. Voor de buien kan het nog flink warm worden, vooral in het oosten van het land. Daar loopt de temperatuur nog op tot 30 graden.

Tijdens de regen koelt het langs de kust af tot 22 graden, in het binnenland zal het iets warmer blijven, rond de 25 graden. Na de buien komt de zon weer tevoorschijn, maar de hitte blijft weg. Het wordt dan maximaal 23 tot 26 graden.

De regen kan voor gladheid op de weg zorgen. Doordat het lang niet geregend heeft, zijn de wegen vuil geworden. Daar waarschuwt Rijkswaterstaat voor.

Zondag keert de zon weer terug en wordt het warmer dan zaterdag. De tropische temperaturen van eerder deze week worden niet gehaald. Het wordt maximaal 28 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 28°C 15°C Z 3 Maandag 28°C 17°C ZW 4 Dinsdag 26°C 17°C NW 3 Woensdag 26°C 16°C NW 3 Donderdag 26°C 14°C NNW 3

Het weer op vakantie

Op veel plaatsen in het zuiden van Europa is het zonnig en warm. In Frankrijk trekt een front met onweersbuien over, die de hitte van de afgelopen dagen enigszins verdrijft, net als hier. Vooral in het noorden en midden van Frankrijk kunnen dit pittige buien zijn, met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen.

Ook in het noorden van Spanje is kans op een enkele bui. Maar in de rest van Spanje en in Portugal blijft het droog en vrij zonnig. Ook in Italië veel zon, maar in het noorden en in de buurt van Napels kan een onweersbui vallen. Op de Balkan en in Griekenland vallen ook enkele buien.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

