Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid door regenbuien na hitte

Tijdens de lange periode van droogte hebben zich vuilresten op het wegdek opgehoopt. "Als dit zich mengt met regenwater, kan een gladde laag op het asfalt ontstaan'', aldus Rijkswaterstaat.

Sinds halverwege juni is op meerdere plekken in het land geen noemenswaardige neerslag meer gevallen. "Daardoor hebben vuilresten als olie en rubber niet de kans gehad van het wegdek af te spoelen.''

Tijdens de verwachte buien van zaterdag kan het daarom spekglad worden door aquaplaning. Maar als het dan meteen even flink "doorplenst'', zijn de vuilresten snel weer weg, aldus de organisatie.

Overigens geldt de waarschuwing niet voor alle delen van het land: in het zuidoosten, zuiden en zuidwesten vielen de laatste dagen lokaal al flinke buien, dus de weg is daar al 'schoon'.

Hitterecords

In deze periode van hitterecords is één record vrijdag niet gehaald: dat van de hoogste temperatuur ooit in ons land gemeten, 38,6 graden (gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld, bij Zutphen). Het warmst was het vrijdagmiddag in het Zeeuwse Westdorpe en Arcen in Limburg.

Het kwik steeg in beide plaatsen naar 38,1 graden, maar in Westdorpe zakte de temperatuur door verschillende onweersbuien naar een graad of 27, zegt een woordvoerder van Weeronline.

Met een maximum in De Bilt van 35,4 graden was het officieel de warmste 27 juli sinds het begin van de metingen in 1901. Het vorige record voor deze dag, 32,3 graden, stamde uit 1933.

Op alle weerstations in Nederland werden maxima van 30 graden of hoger gemeten. Dat het daarmee in het hele land tropisch warm was, is volgens Weeronline uitzonderlijk.

Voor zaterdag worden buien verwacht, gevolgd door zonnige perioden. De maxima liggen dan een stuk lager, maar het blijft zomers.

Buienradar

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!