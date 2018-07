DNA-match met verdachte (18) in gewelddadige verkrachtingszaak Rotterdam

Dat meldt de politie vrijdag. De verdachte werd vrijdagochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besliste dat de achttienjarige Rotterdammer in bewaring wordt gesteld. Het onderzoek gaat ondertussen verder.

Dinsdagavond werd de man opgepakt in verband met het onderzoek naar de verkrachting. "Ik ben erg tevreden over de aanhouding, maar wil ik benadrukken dat we er nog niet zijn", zegt onderzoeksleider Albert Jansen.

De twintigjarige vrouw fietste zaterdagochtend van treinstation Rotterdam Centraal naar haar woning in de Herman Bavinckstraat. Toen ze haar fiets rond 5.30 uur buiten op straat op slot zette werd ze aangevallen door een man. Ze raakte daarbij zo ernstig gewond dat ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het slachtoffer werd geopereerd aan haar verwondingen en is inmiddels aanspreekbaar, aldus de politie.

Snelle aanhouding

Aan de hand van het signalement en de camerabeelden langs de route kon de man aangehouden worden. Onderzoeksleider Jansen liet eerder weten tevreden te zijn dat er in zo'n kort tijdsbestek een verdachte aangehouden kon worden.

"Iedereen was ontzettend gedreven om zo snel mogelijk tot de aanhouding van de verdachte te komen. Hiermee maken we het leed van de vrouw, het slachtoffer, niet minder, maar we hopen dat het haar in ieder geval helpt bij de verwerking."

Volgens verschillende media is het slachtoffer een Indonesische vrouw die studeert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De politie en de universiteit kunnen deze informatie niet bevestigen vanwege privacyredenen.

