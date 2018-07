Politie arresteert brandstichter met zeven jaar cel tegoed in Heerlen

De politie had hem vorige week bijna te pakken toen een agent hem toevallig in privétijd zag, maar de man wist toen naar Duitsland te ontkomen.

Afgelopen dinsdag dook de man opnieuw op in zijn woonplaats Heerlen. Agenten kwamen hem daar op het spoor en sloegen hem in de boeien.

De man was in november 2017 veroordeeld tot zeven jaar cel wegens het in brand steken van een bedrijfspand en een woning in Heerlen. Hij deed dat in opdracht van de 51-jarige eigenaar van beide panden, die de verzekering voor 2,5 miljoen euro wilde tillen.

De rechtbank legde de eigenaar daarvoor acht jaar gevangenisstraf op. Een 64-jarige man kreeg in deze zaak een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden. Hij was de chauffeur van de brandstichter.

