Verdachte dodelijke schietpartij shishalounge Den Haag blijft zwijgen

Dat bleek vrijdag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting over de zaak in de rechtbank in Den Haag.

S. wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou in de nacht van 7 op 8 april meerdere keren op de jongen hebben geschoten. Het slachtoffer overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Mogelijk hadden de twee ruzie.

De schietpartij is gefilmd en dat filmpje circuleert op internet. Hierop is een wegrennende man te zien. De verdachte werd ruim een week na de schietpartij bij een verkeerscontrole aangehouden en zit sindsdien vast.

Psycholoog

S. heeft al een lange geschiedenis van problemen met de politie en andere instanties. Zijn ouders meldden onlangs nog dat zij geen grip meer op hun zoon hadden.

De afgelopen tijd heeft de verdachte mondjesmaat met een psycholoog over zijn leven willen praten, maar niet over de schietpartij. Zijn advocaat vertelde vrijdag dat S. mogelijk van plan is om te gaan verklaren.

De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort werd gesloten na het incident en is nog altijd dicht. De volgende zitting in de rechtbank is op 12 oktober gepland. Het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting.