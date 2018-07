Lichaam kind gevonden in recreatiegebied Overijssel in zoektocht jongen (10)

Er wordt nog onderzocht of het om het sinds donderdagavond vermiste kind gaat, laat de politie weten.

De fiets van het vermiste kind is donderdag al gevonden op een parkeerplaats bij de waterplas in het gebied. Er is toen groot alarm geslagen, omdat het kind niet kan zwemmen.

Volgens Tubantia werd Het Hulsbeek, dat vlak bij Oldenzaal ligt, ontruimd door de zoektocht. Er werd onder meer een helikopter ingezet.

Het is de tweede keer deze maand dat een lichaam is gevonden in de recreatieplas. Drie weken geleden werd het lichaam van een twintigjarige verdronken man daar uit het water gehaald.