Warmste nacht ooit gemeten met 23,4 graden in De Bilt

Volgens Weeronline stond het record voor de minimumtemperatuur in De Bilt (het hoofdmeetstation in ons land) op 20,8 graden, gemeten op 9 augustus 2004. Weerplaza bevestigt dat het de warmste nacht ooit was.

Deelen (Gelderland) was de warmste plek van het land. Daar was het aan het einde van de nacht 24,6 graden. Nog nooit bleef het in Nederland zo warm 's nachts. Maastricht was de vorige plek als warmste plek ooit 's nachts. Op 19 augustus 2012 daalde de temperatuur 's nachts tot 23,1 graden.

Weerplaza meldt dat met een temperatuur van 24,4 graden ook in Lelystad een plaatselijk record gebroken is.

Weeronline stelt dat het warmterecord in de komende nacht mogelijk opnieuw gebroken wordt. Meteorologen spreken van een tropennacht als de temperatuur op het koudste moment van de dag op 20,0 graden of hoger uitgekomen is.

Warm zeewater

Aan de kust komt zo'n tropennacht veel vaker voor. Dat komt door warm zeewater dat ervoor zorgt dat de temperatuur niet veel daalt. In Vlissingen zijn er sinds 1906 44 tropennachten geweest en in Den Helder 32.

Vrijdag blijft het overdag tropisch warm. De hittegolf, die donderdag officieel een feit werd, houdt aan. De temperaturen liggen tussen de 32 en 38 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan er in het zuidwesten een onweersbui vallen.

Tijdsaanduiding

In De Bilt daalde de temperatuur rond middernacht tot 23,0 graden. Volgens een woordvoerder van het KNMI kwam dat doordat er op dat moment een regenbui viel. Die 23,0 graden wordt niet meegerekend als minimumtemperatuur van vannacht omdat de meeste meteorologen de gecoördineerde wereldtijd (UTC) gebruiken als tijdsaanduiding.

Dat betekent dat in de Nederlandse zomertijd de nacht van 2.00 uur tot de volgende ochtend 2.00 uur duurt. Vanaf 2.00 uur vrijdagochtend daalde de temperatuur in De Bilt dus tot 23,4 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 25°C 22°C W 4 Zondag 28°C 15°C Z 3 Maandag 28°C 17°C ZW 4 Dinsdag 26°C 17°C NW 3 Woensdag 26°C 16°C NW 3

