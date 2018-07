Weerbericht: Hittegolf houdt aan, verkoelende buien op komst

Mogelijk groeit een enkele stapelwolk uit tot een onweersbui. De wind is oostelijk en matig, aan de stranden kan een zeewindje opsteken. In de avond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten geleidelijk toe en in de nacht naar zaterdag kan er in het zuidwesten wat regen of een (onweers)bui vallen.

De wind draait 's avonds van het zuidwesten uit naar een west- tot zuidwestelijke richting en kan vooral in het zuidwestelijk kustgebied kortdurend flink aantrekken, waarbij ook windstoten kunnen voorkomen. De minimumtemperaturen variëren 's nachts van 18 graden in het westen tot 22 graden in het oosten.

Zaterdag trekt een storing van west naar oost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer. Voor de buien kan het langs de oostgrens nog 28 of 29 graden worden, maar daarna wordt de hitte getemperd. 's Middags klaart het op en is het 23 tot 26 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 25°C 21°C W 3 Zondag 27°C 15°C ZW 3 Maandag 29°C 16°C NW 3 Dinsdag 25°C 17°C NW 3 Woensdag 26°C 15°C NW 2

Het weer op vakantie

Het is en blijft zomer in het zuiden van Europa. Daarbij is het niet overal stabiel. In Frankrijk bijvoorbeeld valt een enkele regen- of onweersbui, met name in het westen van het land en in de Pyreneeën. Ook aan de Spaanse kant van de Pyreneeën kan een onweersbui ontstaan.

In het binnenland van Spanje en ook in Portugal blijft het droog en vrij zonnig. Portugal heeft enigszins gematigde maxima, maar in Spanje wordt het vrijwel overal meer dan 30 graden. Dat geldt ook voor Italië, met daar veel zon. In de Alpen, de Dolomieten en de Apennijnen een warmteonweer. De kans op buien is wat groter op de Balkan en op het Griekse vasteland weer.

