Overlast door regenbuien en windstoten, een persoon overleden

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur op de Westersingel. Daar is een boom omgevallen door een windvlaag. "In de auto zaten twee mensen. De vrouw is ter plekke overleden", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De mannelijke bestuurder raakte zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis. "De slachtoffers zaten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd", zegt de woordvoerder.

"Het noodweer ging los rond 20.00 uur en een uur later werd het rustiger", aldus de woordvoerder. In totaal zijn er 150 schademeldingen binnengekomen bij de Rotterdamse brandweer.

Ook zijn twee zalen van de Pathé-bioscoop aan het Schouwburgplein ontruimd. Er zijn gevelplaten van het gebouw gewaaid waardoor er grote lekkage is ontstaan.

Brabant

Over Roosendaal raasde een windhoos. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat er veel meldingen over water- en stormoverlast binnenkwamen bij de meldkamer van de hulpdiensten.

Even verderop is de A58 richting Breda ter hoogte van Zegge afgesloten. Takken zijn van bomen losgerukt en op de weg terechtgekomen, meldt Rijkswaterstaat. Ook op de A12 tussen Bodegraven en Gouda zorgen omgevallen bomen voor vertraging. Diverse rijstroken zijn afgesloten, de weg is nog wel begaanbaar.

In Boxtel en Vlijmen rukte de brandweer uit om bomen en grote takken van de weg te halen.

KNMI

Ook veel andere plaatsen, zoals Rotterdam en Den Bosch, kregen plensbuien over zich heen. Volgens het KNMI kunnen in het zuiden en midden van het land onweer en windstoten voorkomen tot zeventig kilometer per uur.