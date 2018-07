Warmterecord verbroken op vijftien meetplekken in Nederland

In Arcen (Noord-Limburg) werd het met 38,2 graden Celcius het warmst. In Maastricht werd het op 2 juli 2015 ook zo warm. Het is niet de hoogste gemeten temperatuur in Nederland ooit. Zo was het op 27 juni 1947 38,4 graden in Maastricht. 23 augustus 1944 was de warmste dag ooit, het werd toen 38,6 graden in Warnsveld.

Op Terschelling is het oude record met het grootste verschil van 1,6 graden verbroken. Het kleinste verschil is gemeten in Arcen en Hupsel. Op beide plekken werd het 0,2 graden warmer dan het vorige record.

In totaal zijn er in Nederland 33 weerstations van het KNMI. Op 23 daarvan is donderdag een temperatuur van 35 graden of hoger gemeten.

Buien

In het zuiden van het land heeft de droogte even plaatsgemaakt voor flinke regenbuien en windstoten. De A58 van Bergen op Zoom in de richting Breda is ter hoogte van Zegge afgesloten omdat takken van bomen zijn losgerukt en op de weg terecht zijn gekomen, meldt Rijkswaterstaat.

Ook andere plaatsen in Noord-Brabant, zoals Den Bosch, kregen plensbuien over zich heen. Onder meer in Boxtel en Vlijmen rukte de brandweer uit om bomen en grote takken van de weg te halen.

Hittegolf

In De Bilt werd donderdag om 11.20 uur 30 graden gemeten. Sinds dat moment is er officieel sprake van een hittegolf in Nederland. Om van een hittegolf te spreken, moet het in De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn en moet de temperatuur drie van de vijf dagen minimaal de 30 graden bereiken.

Omdat de temperatuur in De Bilt al sinds 15 juli minimaal 25 graden is, houdt de hittegolf nu al twaalf dagen aan. Er waren slechts vijf hittegolven die langer duurden.

Het RIVM stelde begin deze week het Nationaal Hitteplan in. Het riep op goed op kwetsbare groepen als ouderen te letten, voldoende te drinken en veel in de schaduw te blijven.

Weekend

Vrijdag wordt het opnieuw erg heet in Nederland, met maxima tussen de 32 en 36 graden. De kans op een onweersbui is wel iets kleiner dan op donderdag. Zaterdag trekt er een buienstoring over het land van west naar oost. Daardoor wordt het een stuk koeler.