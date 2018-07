Warmterecord gebroken op vijftien meetplekken in Nederland

In Arcen (Noord-Limburg) werd het met 38,2 graden Celcius het warmst. In Maastricht werd het op 2 juli 2015 ook zo warm. Het is niet de hoogste gemeten temperatuur in Nederland ooit. Zo was het op 27 juni 1947 38,4 graden in Maastricht. 23 augustus 1944 was de warmste dag ooit, het werd toen 38,6 graden in Warnsveld.

Op Terschelling is het oude record met het grootste verschil van 1,6 graden gebroken. Het kleinste verschil is gemeten in Arcen en Hupsel. Op beide plekken werd het 0,2 graden warmer dan het vorige record.

In totaal zijn er 33 weerstations van het KNMI in Nederland. Op 23 daarvan is donderdag een temperatuur van 35 graden of hoger gemeten.

Oorzaak

"Een combinate van factoren zorgt ervoor dat het zo heet is op het moment", vertelt een woordvoerder van Weerplaza. "Ten eerste is het al een lange periode warm (25 tot 30 graden), waardoor ook de bodem is opgewarmd. Sinds eind juni is het onafgebroken 25 graden of meer geweest op verschillende plekken in Nederland. Maar daarvoor was het ook al enkele perioden relatief warm."

"Daarnaast is de warmere lucht nu ook hoger in de atmosfeer terechtgekomen. Op anderhalve kilometer hoogte was het donderdag 19 graden", aldus de woordvoerder.

"Bovendien hadden we de laatste tijd een strakke oostenwind. Hierdoor heeft de Noordzee geen enkele invloed meer gehad op het weerbeeld. Normaal heeft dit een dempende werking op de temperatuur", legt de woordvoerder verder uit.

Asfalt

Op enkele snelwegen heeft het asfalt schade opgelopen door de hoge temperaturen. Rijkswaterstaat voert onder meer spoedreparaties uit op de A16 bij Dordrecht, waardoor de rechter tunnelbuis van de Drechttunnel is afgesloten, en op de A58 bij de Vlaketunnel in Zeeland.

Richting Vlissingen is de tunnel in de nacht van donderdag op vrijdag afgesloten omdat het asfalt een stukje omhoog is gekomen. Verkeer kan via de parallelweg rijden, aldus de ANWB. Naast de tunnel ligt een N-weg met een brug over het Kanaal door Zuid-Beveland.

Eerder op de avond werd al een deel van de N7, de zuidelijke ringweg van Groningen, afgesloten vanwege hitteschade. Een asfaltvoeg in de weg smolt en kwam deels omhoog. Vooral voor motorrijders kan dat gevaarlijk zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens de wegbeheerder vallen de problemen door asfaltschade op snelwegen over het algemeen mee.

Hittegolf

In De Bilt werd donderdag om 11.20 uur 30 graden gemeten. Sinds dat moment is er officieel sprake van een hittegolf in Nederland. Om van een hittegolf te spreken, moet het in De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn en moet de temperatuur drie van de vijf dagen minimaal de 30 graden bereiken.

Omdat de temperatuur in De Bilt al sinds 15 juli minimaal 25 graden is, houdt de hittegolf nu al twaalf dagen aan. Er waren slechts vijf hittegolven die langer duurden.

Het RIVM stelde begin deze week het Nationaal Hitteplan in. Het riep op goed op kwetsbare groepen als ouderen te letten, voldoende te drinken en veel in de schaduw te blijven.

Weekend

Vrijdag wordt het opnieuw erg heet in Nederland, met maxima tussen de 32 en 36 graden. De kans op een onweersbui is wel iets kleiner dan op donderdag. Zaterdag trekt er een buienstoring over het land van west naar oost. Daardoor wordt het een stuk koeler.