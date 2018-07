Blokker en Intertoys in opspraak om 'gay-pruik' en 'negerpruik'

Op de sites werd een pruik met sluik blond haar aangeprezen als 'gay pruik blond'. Ook werd een 'Jamaicaanse pruik' aangeboden, met de omschrijving: 'negerpruik voor heren'. Beide pruiken waren afkomstig van een externe leverancier.

"Net zo min als vrouwen, joodse mensen of gekleurde mensen, zien homo’s er allemaal hetzelfde uit. Dat je dat anno 2018 nog moet uitleggen, is triest. Het toont maar weer hoe hard LHBTI Pride nog nodig is", zegt voorzitter Tanja Ineke van LHBTI-belangenorganisatie COC in een verklaring op Facebook. Het COC noemt de gewraakte pruik een "treurig stereotype".

Blokker heeft de aanstootgevende producten van de website verwijderd, liet een woordvoerder weten aan het AD.

Productcontrole

Intertoys, ooit de speelgoedtak van Blokker Holding en nu eigendom van het Britse Alteri Investors, reageerde donderdag op de ophef met een verklaring op de eigen website. "Vandaag werden wij gewezen op een mogelijk discriminerende productomschrijving op onze website. Het product, een pruik, werd via onze webshop verkocht door een externe partij. We controleren alle producten van externe verkopers regelmatig, maar dit product is er tussendoor geglipt."

De keten meldt dat het product niet in Intertoys-winkels te koop is geweest en direct van de website is gehaald.

Komende zaterdag begint de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam. Het is niet bekend of de pruiken werden aangeboden om in te haken op het evenement.