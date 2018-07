Verdachte van online kindermisbruik Filipijnen had kinderporno in cel

Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de man bij de rechtbank in Rotterdam. Verdachte Hans V. uit Dronten werd in april aangehouden en zit sindsdien vast.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem naast onlinekindermisbruik ook van het maken en bezitten van kinderporno. V. heeft verklaard dat hij zich sinds 2006 bezighoudt met kinderporno. Hij ziet het als een verslaving.

De USB-stick in zijn toilettas was voor de rechtbank een van de aanwijzingen dat het gevaar voor herhaling duidelijk aanwezig is in het geval van V. Mede daarom bepaalde de rechtbank dat hij de komende maanden moet blijven vastzitten.