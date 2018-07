Grote bosbrand Maarheeze, afvalberg in brand verwerkingsbedrijf Varsseveld

Volgens een woordvoerder van de brandweer staat in Maarheeze een gebied van ten minste 400 bij 400 meter (16 hectare) in brand en is het vuur nog niet onder controle.

De brand brak rond 13.00 uur uit. Ongeveer honderd brandweerlieden en vijftien blusvoertuigen rukten uit. Zelfs vanuit Limburg werd assistentie opgeroepen. De brandweer verwacht dat de brand zich niet meer uitbreidt.

In het bos van Staatsbosbeheer staan veel droge naaldbomen en er is veel water nodig om het vuur te bestrijden. Het nablussen duurt vermoedelijk nog zeker tot donderdagavond.

Met de rook valt het volgens de brandweer mee. Omwonenden die daar last van hebben, krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie is aanwezig en zal onderzoek doen als er aanleiding voor is.

Vanwege de droogte geldt in Noord-Brabant de hoogste risicofase voor natuurbranden.

Varsseveld

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Varsseveld (Gelderland) is een zeer grote brand uitgebroken in een berg afval. De brand gaat gepaard met veel zwarte rook. Omwonenden hebben het advies gekregen hun ramen en deuren dicht te houden.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er staat een berg van ongeveer 1500 kuub met restafval in brand. De brandweer heeft extra mankracht opgeroepen omdat personeel met deze hitte eerder moet worden afgelost, zegt een woordvoerder.

Drie brandweermannen raakten korte tijd onwel door de hitte. Zij konden na een poos weer verder werken. Er staan enkele honderden mensen naar de brand te kijken.

Schiermonnikoog

Aan de westkant van Schiermonnikoog woedde sinds het middaguur een duinbrand. De inzet van een blushelikopter, waar de brandweer om had gevraagd, bleek niet nodig. De brand was om 15.00 uur onder controle.

Het vuur woedde op een terrein van 500 bij 30 meter, zegt een woordvoerder. De brandweer op het Waddeneiland werd geholpen door het zogenoemde ondersteuningspeloton: speciaal opgeleide boeren met hun eigen landbouwvoertuigen.

Over de oorzaak van de brand kan de woordvoerder niets zeggen: ''Het is hartstikke droog op Schiermonnikoog, er zijn veel toeristen en er is een rook- en stookverbod van kracht."

De veiligheidsregio Friesland had extra brandweerpersoneel opgeroepen. Zij werden per boot naar het eiland vervoerd.