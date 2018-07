Grote bosbrand in Maarheeze, duinbrand op Schiermonnikoog onder controle

Volgens een woordvoerder van de brandweer staat in Maarheeze een gebied van ten minste 400 bij 400 meter (16 hectare) in brand en is het vuur nog niet onder controle.

De brand brak rond 13.00 uur uit. De brandweer heeft groot alarm geslagen en zelfs vanuit Limburg is assistentie opgeroepen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Vanwege de droogte geldt in Noord-Brabant de hoogste risicofase voor natuurbranden.

Schiermonnikoog

Aan de westkant van Schiermonnikoog woedde sinds het middaguur een duinbrand. De brandweer heeft een groot gebied afgezet. De inzet van een blushelikopter, waar de brandweer om had gevraagd, bleek niet nodig.

Volgens RTV Noord werd de brandweer ook geholpen door boeren met landbouwvoertuigen. Toeristen zou worden aangeraden weg te blijven van de westkant van het eiland.

De veiligheidsregio Friesland had extra brandweerpersoneel opgeroepen. Zij werden per boot naar het eiland vervoerd.