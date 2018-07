OVV: Ministerie heeft te weinig aandacht voor veiligheid overwegen spoor

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schrijft in het donderdag verschenen rapport 'Overwegveiligheid - Een risicovolle kruising van belangen' dat het ministerie binnen een half jaar met overkoepelend beleid moet komen.

Nederland is binnen Europa het enige land met veel treinverkeer en veel overwegen, schrijft de OVV. ''Een combinatie die niet goed samengaat", aldus de Onderzoeksraad.

Onbeveiligde overwegen - dus zonder slagbomen - zijn volgens de Raad met de huidige hoge treinsnelheden ''ontoelaatbaar". Deze worden inmiddels al aangepakt, maar nog altijd zijn er enkele honderden onbeveiligde overwegen in Nederland.

Toenemende intensiteit

Omdat de intensiteit op het spoor en het aantal auto's op de weg toeneemt, wordt de kans op ongevallen tussen treinen en auto's steeds groter. De OVV vindt dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven "meer ambitie moet tonen om het aantal overwegongevallen verder terug te dringen".

In vijftien jaar is de veiligheid van spoorwegovergangen verbeterd, maar inmiddels stagneert die ontwikkeling. De OVV meldt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2010 geen conrete doelstellingen meer heeft voor het laten afnemen van het incidenten op overwegen.

De OVV adviseert om twee bestaande overwegprogramma's samen te voegen tot één en daardoor zou het aantal slachtoffers door ongelukken op spoorwegovergangen binnen tien jaar gehalveerd moeten zijn. Uiteindelijk zou het doel van de overheid moeten zijn dat er geen ongelukken meer gebeuren op overwegen.

Ongelukken

De onderzoeksraad startte het onderzoek naar veiligheid van spoorwegovergangen naar aanleiding drie incidenten op overgangen, die kort achter elkaar plaats vonden.

De eerste was in november 2016 in Winssum. Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een trein vielen achttien gewonden. In Harlingen kwamen vier maanden later een vader en zijn 3-jarige zoontje om het leven bij een ongeval op een onbewaakte spoorwegovergang. Een maand daarna raakten een trein en vrachtwagen zwaar beschadigd door een botsing op een beveiligde overweg.

