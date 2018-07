Officieel sprake van landelijke hittegolf

Om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken, moet het in De Bilt vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden zijn. Daarvan moet de temperatuur ook nog eens drie dagen minimaal de 30 graden bereiken.

Vanwege de extreme hitte gaf het KNMI woensdag code oranje voor bijna het hele land af. Die waarschuwing is nog steeds van kracht, met uitzondering van de Waddeneilanden. Daar ligt de temperatuur iets lager dan in de rest van het land.

Omdat zich donderdag plaatselijk weer enkele onweersbuien kunnen ontwikkelen, heeft het KNMI ook code geel voor Limburg en Noord-Brabant afgegeven. In die provincies geldt dus de hele dag code oranje vanwege de hitte, en aan het einde van de middag en begin van de avond ook code geel vanwege onweersbuien.

Bij die onweersbuien is er kans op windstoten tot 60 kilometer per uur en kunnen er ook hagelstenen van 2 centimeter groot vallen.

Record

De laatste keer dat er in Nederland een hittegolf sprake was van een hittegolf, was in 2015. De hittegolf duurde toen zes dagen, van 30 juni tot en met 5 juli. Omdat de temperatuur al sinds 15 juli in De Bilt elke dag minimaal 25 graden was, duurt de hittegolf nu al twaalf dagen, aldus Weerplaza.

Er waren slechts vijf hittegolven die langer duurden. De hittegolf die het langst duurde, was die van 29 juli tot en met 15 augustus 1975. Het record staat dus op achttien dagen.

Het is volgens Weerplaza goed mogelijk dat de hittegolf van dit jaar de langste ooit wordt. "Elke dag dat de temperatuur 25 graden of meer haalt, wordt de hittegolf langer. Vermoedelijk blijft het in ieder geval tot volgende week vrijdag minimaal 25 graden. Op donderdag is de hittegolf dan negentien dagen lang, een nieuw record."

Zonkracht

In het binnenland kan de temperatuur donderdag oplopen tot 36 of 37 graden. Aan de kust wordt het maximaal 30 graden. Vanwege de sterke zonkracht wordt iedereen die buiten in de zon loopt aangeraden om zich goed in te smeren met zonnebrandcrème.

Het RIVM stelde begin deze week vanwege de hitte het Nationaal Hitteplan in. Het riep op om goed op kwetsbare groepen als ouderen te letten, voldoende te drinken en veel in de schaduw te verblijven.

Kritiek

Het hitteplan zorgde voor kritiek van de ANBO. De ouderenbond sprak van "paniekverhalen" en stelde dat ouderen wel meer hittegolven hebben meegemaakt en echt niet "hun winterjas" aan zouden doen.

Daarop reageerde het RIVM weer dat jaarlijks veel ouderen overlijden als gevolg van de hitte. "Als het één week 1 graad warmer is dan normaal, dan sterven er dertig mensen extra", zei een woordvoerder.

Het hitteplan was in 2007 klaar en trad in 2010 voor het eerst in werking.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 35°C 22°C O 3 Zaterdag 25°C 21°C W 3 Zondag 27°C 15°C ZW 3 Maandag 29°C 16°C NW 3 Dinsdag 25°C 17°C NW 3

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!