Politie zoekt schrijvers brieven in zaak dode man kofferbak Coevorden

De politie laat donderdagochtend weten dat de brieven interessante informatie over de moord bevatten, maar wil in het belang van het onderzoek niets over de inhoud kwijt.

De politie gaat ervan uit dat twee brieven van dezelfde schrijver zijn. De derde brief is vermoedelijk door iemand anders geschreven.

DNA

Verder meldt de politie dat DNA van een andere persoon aangetroffen is in de auto waarin het lichaam van Meinema lag. Dit komt niet overeen met DNA in de databanken. Dat kan betekenen dat dit DNA van een persoon is die niet eerder voor een ernstig misdrijf met justitie in aanraking is geweest.

Ook zijn er andere sporen aangetroffen op het lichaam en op kleding van de man die mogelijk iets zeggen over waar hij is vermoord. Het gaat om bepaalde vegetatie in combinatie met granen.

Telefoon

Op dit moment probeert een deskundige de telefoon van Meinema te repareren. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kwam eerder tot de conclusie dat onderzoek geen zin had omdat het toestel te ernstig was beschadigd door het water.

Er wordt echter nog een poging ondernomen door de telefoon opnieuw in elkaar te zetten om zo inzicht te krijgen in het belgedrag en berichtenverkeer van de man.

Meinema werd vorig jaar op 31 maart in de vroege ochtend dood aangetroffen in de kofferbak van zijn zwarte Mercedes. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Beloning

Dit jaar werd begin februari een 39-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. In mei is hij vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Hij is nog wel verdachte.

Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de gewelddadige dood van Meinema.