Weerbericht: Tropische hitte houdt aan, felle zon in de middag

In het binnenland stijgt het kwik tot 36 of 37 graden. Later in de middag of 's avonds komt plaatselijk weer een onweersbui tot ontwikkeling. Daarbij is zelfs kans op hagel. In de loop van de avond doven de buien geleidelijk weer uit.

De zonkracht is zeer sterk in de middag, met een sterkte tussen de waardes 9 en 11. Deze waardes kennen we in Nederland vrijwel niet. Geadviseerd wordt om de huid goed te beschermen. De wind is overwegend zwak en komt uit oostelijke richtingen.

De maximumtemperaturen komen uit op extreem hoge waarden en lopen uiteen van ruim 30 graden aan de kust tot rond 36 graden landinwaarts. Vanwege deze extreem hoge temperaturen heeft het KNMI een code oranje afgegeven.

Nacht

In de nacht naar vrijdag blijft het uitzonderlijk warm met minima rond de 22 graden. Daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De oostenwind is zwak, langs de kust matig.

De komende dagen verandert er niet heel veel in het weerbeeld. Het blijft erg warm met soms een lokale onweersbui. Er is veel zonneschijn. Zaterdag trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarmee wordt de hitte flink getemperd.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 25°C 22°C W 4 Zondag 28°C 15°C Z 3 Maandag 28°C 17°C ZW 4 Dinsdag 26°C 17°C NW 3 Woensdag 26°C 16°C NW 3

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa blijft het weerbeeld de komende dagen zomers. In Spanje en Portugal is het stralend weer en ook aan de Franse Rivièra is het prima toeven. In het zuiden van Spanje kan het zelfs 35 tot 40 graden worden.

Ook in Italië is het boven de 30 graden, maar kunnen er in de middag wel een paar lokale onweersbuien ontstaan. In het zuidoosten van Europa zien we hetzelfde beeld: zeer zonnig en warm met in de middag kans op een enkele onweersbui.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.