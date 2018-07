Gewonde bij schietincident in Rotterdam

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. De politie onderzoekt het schietincident, dat rond middernacht plaatsvond op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam.

De toedracht van het schietincident is nog onduidelijk. De politie doet forensisch onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!