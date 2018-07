Hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast in Twente

Door de regenval staan straten in meerdere plaatsen blank. De brandweer laat weten dat in Twente ongeveer twintig meldingen van wateroverlast en stormschade zijn binnengekomen.

Aan de grens met Duitsland zijn enkele zware onweersbuien actief. De buien in Nederland zijn zeer lokaal en leiden vanwege de hitte gemakkelijk tot wateroverlast. Door de uitgedroogde grond krijgt het regenwater geen tijd om de bodem in te zakken.

Limburg

Behalve in de provincies Overijssel en Gelderland kunnen er volgens het KNMI ook in Limburg onweersbuien vanuit Duitsland binnentrekken. Daarbij is er kans op hagel tot 2 centimeter, windstoten tot 60 kilometer per uur en lokaal veel neerslag. Hiervoor was tot ongeveer 21.30 uur code geel van kracht.

Voor het hele land geldt de waarschuwing code oranje voor extreme hitte. Vooral donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35 graden of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20 graden.

