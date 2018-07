Nog onvoldoende gekwalificeerd personeel werkzaam in kliniek Michael P.

De inspecties melden dat dit komt doordat er "relatief veel nieuwe en tijdelijke krachten zijn gestart, die nog niet dezelfde expertise hebben als de meer ervaren medewerkers".

Eind vorig jaar werd door minister Sander Dekker besloten dat de kliniek waar P. verbleef toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde, geen complexe patiënten meer op mocht nemen.

Dit werd besloten na onderzoek door de inspecties, waarin werd geconcludeerd dat patiënten en medewerkers zich onveilig voelden. Tot wel 20 procent van alle diensten zou bezet worden door krachten die onvoldoende bekend zijn met de complexe psychiatrische problematiek van patiënten.

De inspecties melden nu dat er wel grote inzet te zien is bij het personeel van Altrecht Aventurijn. Voor het zien van "echte resultaten" is het nog te vroeg volgens de voortgangsrapportage.

P. is eerder deze maand veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Faber.

Kritiek

P. verbleef in de kliniek omdat hij eerder is veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in 2010. Zijn aanhouding in de zaak-Faber zorgde dan ook voor een storm van kritiek van onder anderen omwonenden van de kliniek.

Volgens de inspecties is al wel te zien dat de samenwerking tussen Altrecht Aventurijn, de politie, de gemeente en justitie is geïntensiveerd. Ook is er meer beveiliging op het terrein van de kliniek.