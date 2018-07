Kopstuk Eindhovense drugsbende op Nationale Opsporingslijst geplaatst

De agenten vermoeden dat de 36-jarige man in Spanje, mogelijk in Barcelona, verblijft. "Maar ook zijn er aanwijzingen dat hij zich aan de zuidkust, in de omgeving van Málaga en Marbella, ophoudt". De politie vraagt de hulp van toeristen die hier op vakantie zijn.

Van der Sommen werd in mei van dit jaar bij verstek veroordeeld tot negen jaar celstraf. De bende waar hij leiding aan heeft gegeven, zou zeker honderden kilo's wiet, speed, xtc en cocaïne naar Engeland getransporteerd hebben. De groep zou vanuit een antiekwinkel in Eindhoven hebben geopereerd.

De politie wilde hem in september 2014 oppakken, maar de man was al vertrokken. "Hij bleek te zijn getipt door politiemol Mark M., die vaker criminelen voorzag van vertrouwelijke informatie."

Doorzoekingen

Dinsdag heeft de recherche opnieuw doorzoekingen in woningen en een bedrijfspand "uit het directe netwerk van Van der Sommen" gedaan. Het is niet bekend of hier iets aangetroffen is.