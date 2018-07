Gemeenten zetten strooiwagens in tegen smeltend asfalt

Woensdag rijden ze in Arnhem. In de afgelopen dagen was het 'winterse' beeld al te zien in onder meer Groningen, Hoorn en Geldermalsen.

Het is op plekken zonder schaduw zo heet dat het asfalt zacht wordt. Vooral op kruispunten trekt optrekkend verkeer het asfalt uit het wegdek.

Zout strooien helpt volgens de gemeenten tegen smeltend asfalt. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt zodoende het asfalt. Daarnaast onttrekt het strooizout ook vocht aan het asfalt, waardoor het minder plakkerig wordt.

Speciale sensoren

Arnhem houdt de temperatuur van het wegdek in de gaten met sensoren. Dinsdag aan het eind van de middag was het her en der op het wegdek warmer dan 50 graden Celsius.

"Dat is voor ons het moment om te gaan strooien. Als de hittegolf aanhoudt, zullen de strooiwagens vaker te zien zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente.

