Michael P. in hoger beroep in zaak-Anne Faber

Dit meldt Niels Dorrestein, een van de advocaten, woensdag aan RTL Nieuws. Justitie bevestigt dit desgevraagd aan NU.nl. Dorrestein stelde na de zitting al dat zijn verweer "op een aantal essentiële onderdelen niet is gevolgd".

De verdediging had onder meer om strafvermindering gevraagd omdat de man bij zijn aanhouding op 9 oktober hardhandig is aangepakt. Zo is hij horizontaal de arrestantenbus in gegooid en werd hij bedreigd. De rechtbank noemde dit "vormverzuim", maar gaf er geen gevolg aan omdat P. pas drie dagen later een bekentenis heeft afgelegd en hierin dus niet gedwongen werd.

Ook is Dorrestein van mening dat de rechtbank is uitgegaan van een "planmatige variant", terwijl de gebrekkige ontwikkeling van zijn cliënt "een meer voorname rol heeft gespeeld".

'Pervers'

P. kwam Faber op 29 september tegen toen de vrouw een fietstocht maakte. Hij verkrachtte haar, nam haar mee naar de voormalige vliegbasis Soesterberg en doodde haar hier met een mes.

De man heeft altijd verklaard dat hij uit impulsen handelde en eigenlijk van plan was om Faber vrij te laten. Hier is de rechtbank niet in meegegaan. In de uitspraak werd P. onder meer pervers genoemd.

Moord

Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht de man van voorbedachten rade, en dus moord, mede doordat volgens een ritreconstructie is gebleken dat P. de vrouw eerder op de avond al moet zijn tegengekomen. Hij had voldoende tijd om haar op te wachten en een ontmoeting in scène te zetten, volgens justitie.

Dit kon echter niet aangetoond worden en daarom werd 28 jaar cel en tbs gevraagd voor gekwalificeerde doodslag. Overigens kon dezelfde maximale straf, namelijk levenslang, gevraagd worden. Dit is niet gebeurd omdat de rechtbank en justitie willen dat P. behandeld wordt. Tbs in combinatie met een levenslange celstraf is niet mogelijk.

In een hoger beroep is het de taak van het gerechtshof om opnieuw naar de zaak en het vonnis van de rechtbank te kijken. Het OM gaat overigens niet in hoger beroep omdat de straf conform de eis is.