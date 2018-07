Eerste droogterecord uit 1976 gebroken

Dat meldt Weeronline woensdagochtend. Het hangt van augustus af of het absolute record qua neerslagtekort gebroken wordt. Die maand was in 1976 erg droog.

Het neerslagtekort geeft de mate van droogte aan en wordt berekend aan de hand van het verschil tussen verdamping en neerslag. Volgens de verwachting is er vrijdagavond laat en zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Daarna wordt het opnieuw dagenlang droog met veel zonneschijn en zomerse tot tropische temperaturen.

De hoge verdamping stuwt het landelijk gemiddelde neerslagtekort naar 300 millimeter aan het begin van augustus, verwacht Weeronline. In delen van de Achterhoek en Twente is het tekort nu al groter.

Het is nog niet duidelijk hoe het weerbeeld er dit jaar in augustus uit zal zien. Vanaf het weekend van 4 en 5 augustus neemt de onzekerheid in de verwachting toe. Een verdere toename van de droogte is waarschijnlijker dan een stabilisering van het neerslagtekort.

De waterschappen en waterbedrijven nemen veel maatregelen om schade en calamiteiten door de droogte te voorkomen. Zo gelden er sproeiverboden, worden veendijken beregend en kades geïnspecteerd en is hier en daar de waterdruk verlaagd.

Code oranje

Vanaf woensdagochtend geldt code oranje voor extreme hitte in het hele land, met uitzondering van het Waddengebied.

Vooral donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35 graden Celsius of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20 graden.

Vanwege de hitte heeft het RIVM een Nationaal Hitteplan ingesteld. Daarin wordt geadviseerd voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken.

Dinsdag is er nog geen sprake van een hittegolf, maar het KNMI verwacht wel dat er deze week een hittegolf komt. Om van een landelijke hittegolf te spreken, moet het in De Bilt vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden of meer worden. Van die vijf dagen moet de temperatuur ook nog eens drie dagen minimaal de 30 graden bereiken.

