Weerbericht: Tweede tropische dag op rij, hittegolf zeer waarschijnlijk

De wind is zwak en komt uit noordelijke richting. De temperatuur loopt op tot 30 graden in de kustgebieden tot 35 graden landinwaarts.

Het KNMI heeft vanaf woensdagochtend 10.00 uur code oranje afgegeven voor de extreme hitte in het hele land, met uitzondering van het Waddengebied.

Vanwege de hitte heeft het RIVM een Nationaal Hitteplan ingesteld. Daarin wordt geadviseerd voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken.

Het RIVM geeft het advies aan mensen die buiten zijn de schaduw op te zoeken en om voldoende zonnebrandcrème te smeren. De zon is dusdanig krachtig dat de huid binnen vijftien minuten kan verbranden

Later in de week kan het, vooral in het binnenland, mogelijk nog warmer worden. Zeer lokaal, vooral in het oosten, kan er in de middag een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. De nachten zijn warm met minima in de steden boven de 20 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 34°C 18°C O 3 Vrijdag 35°C 22°C O 3 Zaterdag 28°C 21°C NW 4 Zondag 27°C 16°C W 3 Maandag 29°C 16°C NNW 2

[[video:video]] [[weather_map_heat:]]

Het weer op vakantie

Op veel plaatsen in het zuiden van Europa schijnt de zon volop. Het is vaak tropisch warm met maxima boven de 30 graden.

Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar lokaal is er in de middag en avond kans op een enkele onweersbui, bijvoorbeeld in Frankrijk, het noorden van Spanje en Italië, en ook in Griekenland en Turkije.

De hoogste temperaturen worden gemeten op Sicilië en in het binnenland van Spanje en Turkije.

[[image:]]