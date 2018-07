Man opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij moord Venlo

John B. werd ervan verdacht dat hij opdracht had gegeven voor de moord, maar kwam vrij doordat het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoek de fout in was gegaan.

De rechtbank in Roermond oordeelde in 2014 dat B. geen kans had op een eerlijk proces, omdat de officier van justitie een belangrijk getuigenverhoor verborgen had gehouden voor de verdediging. Het hof in Den Bosch bepaalde een jaar later dat de zaak toch weer opgepakt moest worden.

Inmiddels zegt justitie in Limburg dat er ''nieuwe feiten en omstandigheden'' zijn. Daarom is de verdachte voor de tweede keer aangehouden. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, met uitzondering van zijn advocaat.

Voor de moord aan de Lovendaelseweg in Venlo zitten nog twee verdachten in voorarrest. Tijdens eerdere zittingen in de slepende zaak kwam het vermoeden naar voren dat niet Gurskaja maar haar man het eigenlijke doelwit was.

Het slachtoffer werd op 25 oktober 2012 doodgeschoten voor haar huis in Venlo. B. werd in mei 2013 voor het eerst aangehouden in de moordzaak. Zijn arrestatie vond plaats op Schiphol. De man stond toen op het punt om naar het buitenland te vertrekken.

