KNMI: Vanaf woensdag code oranje voor bijna hele land om hitte

Deze week is het tropisch warm. Vooral donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35 graden Celsius of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20 graden.

Vanwege de hitte heeft het RIVM een Nationaal Hitteplan ingesteld. Daarin wordt geadviseerd voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken.

Het RIVM geeft het advies aan mensen die buiten zijn de schaduw op te zoeken en om voldoende zonnebrandcrème te smeren. De zon is dusdanig krachtig dat de huid binnen vijftien minuten kan verbranden.

Paniekverhalen

In het Hitteplan wordt ook opgeroepen om goed te letten op ouderen en andere kwetsbare groepen. Seniorenorganisatie ANBO deed die oproep dinsdag af als "paniekverhalen".

"Het is toch logisch dat je nu geen winterjas aantrekt?", zei een woordvoerder. "Wat staat er nou eigenlijk in het Hitteplan wat je nog niet weet? Dat je voldoende water moet drinken, goed moet smeren, de schaduw moet opzoeken en goed moet zorgen voor kwetsbare ouderen? Professionals in verzorgingstehuizen doen dat natuurlijk allang. En ouderen hebben ook wel vaker warme zomers meegemaakt."

Warme zomers

Het RIVM kon zich niet vinden in de kritiek van de ouderenbond. Het hitteplan is in 2007 ingevoerd, nadat de zomers tussen 2003 en 2006 erg warm waren. In die zomers stierven ook ruim duizend mensen meer dan normaal, berekende het CBS eerder. "Als het een week lang een graad warmer is, overlijden dertig mensen meer dan normaal", aldus een woordvoerder van het RIVM.

Die warme zomers waren voor het RIVM reden om het hitteplan op te stellen en in 2010 trad dat voor het eerst in werking. Volgens de woordvoerder hadden Engeland en Frankrijk al zo'n hitteplan en is het plan in Nederland daar voor een deel op gebaseerd.

Hittegolf

Dinsdag is er nog geen sprake van een hittegolf, maar het KNMI verwacht wel dat er deze week een hittegolf komt. Om van een landelijke hittegolf te spreken, moet het vijf dagen achter elkaar in De Bilt minimaal 25 graden of meer worden. Van die vijf dagen moet de temperatuur ook nog eens drie dagen minimaal de 30 graden bereiken.

Dinsdag was de eerste landelijke tropische dag van de zomer. Rond 12.30 uur was het in De Bilt 30 graden. Een woordvoerder van het KNMI twijfelde of woensdag de 30 graden in De Bilt wordt bereikt, maar de verwachting is dat dat donderdag en vrijdag in ieder geval gaat gebeuren.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 32°C 18°C N 2 Donderdag 34°C 18°C O 3 Vrijdag 35°C 22°C O 3 Zaterdag 28°C 21°C NW 4 Zondag 27°C 16°C W 3

