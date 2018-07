Waterbedrijf Groningen verlaagt waterdruk om aan vraag te kunnen voldoen

Maandag steeg het waterverbruik naar recordhoogtes: normaal wordt er op piekmomenten 4,5 miljoen liter water per uur verbruikt, maar dat was nu bijna het dubbele: zo'n 8 miljoen liter. Het waterbedrijf denkt dat dat mede komt doordat mensen hun tuinen gingen sproeien.

''We kunnen altijd water blijven leveren, maar het verbruik is op bepaalde momenten van de dag altijd hoger, zoals in de ochtend en in de avond. Daarvoor hebben we buffers, maar maandag is er zoveel verbruikt dat die buffers te snel dreigen op te raken", zegt een woordvoerster van Waterbedrijf Groningen.

De waterdruk gaat dus iets omlaag, maar dat is minimaal. Toch helpt het om de buffers op peil te houden. Het Waterbedrijf vraagt mensen om hun tuinen niet te besproeien. Willen ze dat wel doen, dan worden ze gevraagd om bijvoorbeeld een gieter met slootwater te vullen.