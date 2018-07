Hoe houd je het huis en jezelf koel tijdens warme dagen

1. Pas op voor uitdroging

Als mensen meer warmte produceren dan afvoeren, is er sprake van warmteopslag of warmtestuwing. Bovendien kunnen spieren bij warmte oververhit raken, waardoor hun effectiviteit afneemt.

Ook kan het concentratievermogen verminderen als mensen langer dan een uur worden blootgesteld aan warmte. Dat kan volgens het Hitteplan van de overheid leiden tot een grotere kans op ongevallen. Drink voldoende water, is dus een belangrijk devies.

Vrouwen hebben vaak meer last van de warmte dan mannen. Risicogroepen zijn onder meer zwangere vrouwen, mensen met hart- en vaatziekten, mensen met een hoog vetgehalte en ouderen.

Kies ook heel bewust voor luchtige kleding.

2. Probeer koel te slapen

Warm of koud douchen voor het slapen gaan? De experts bakkeleien al jaren over deze prangende vraag. De oplossing is: lauw douchen. Normaal is koud douchen bevorderlijk voor de vetverbranding. Maar omdat de poriën dicht gaan van het koude water, krijg je het netto alleen maar warmer, wat je juist probeert te vermijden tijdens een hittegolf.

Het is ook verstandig om alcohol enigszins te mijden - hoe verleidelijk die koude biertjes en wijntjes op het terras ook zijn. Alcohol bevordert normaal al niet de nachtrust, maar tijdens een hittegolf ga je er al helemaal onrustig van slapen. Het drinken van een glas water voor het slapen gaan is wel slim.

Het is verstandig om lakens van katoen te gebruiken in plaats van lakens van synthetische stoffen; die laten minder lucht door.

3. Span je niet te veel in

Beperk de lichamelijke inspanning tijdens een hittegolf. Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch is dit een van de belangrijkste adviezen in het Hitteplan van de overheid.

Vermijd activiteiten in de buitenlucht op het heetste moment van de dag (in de middaguren). Wie toch wil sporten, doet er verstandig aan zijn of haar doelen bij te stellen en het tempo terug te schroeven. Span je niet in op het toppunt van je kunnen.

Seksuele inspanningen zijn ook tijdens een hittegolf trouwens geen enkel probleem, bevestigt seksuoloog Goedele Liekens. "Seks is altijd goed, dus ook bij hoge temperaturen", stelt zij met klem. Het vrolijke gevoel dat lekker weer met zich meebrengt, kan de zin in seks extra bevorderen.

4. Airco

Volgens Milieu Centraal, een voorlichtingsorganisatie over duurzaamheid, hoef je bij warm weer niet meteen airco's en ventilatoren aan te zetten. Door zonneschermen omlaag en de gordijnen dicht te doen, kun je veel warmte buiten houden. Ook kan zonwerende folie een optie zijn.

Maar de meningen over de effectiviteit van airconditioning verschillen. Hoogleraar fysiologie Hein Daanen van de Vrije Universiteit stelt dat airco, zeker in Nederland, een "onderschat fenomeen" is.

"In de winter stoken we ons warm, maar in de zomer staat de airco vanwege het milieu uit. Terwijl het voor sommige mensen echt belangrijk is, even wat verlossing", stelde hij in een interview in Trouw.

5. Ramen open

Zet verder de ramen 's nachts open, bij voorkeur tegenover elkaar, zodat je optimaal profiteert van de koelere lucht. Overdag is het raadzaam ze juist gesloten te houden en gordijnen dicht te doen om de hitte tegen te houden.

Ook een goede isolatie van de woning kan helpen. Muren, daken en ramen die van isolatie voorzien zijn, houden de warmte beter buiten.

6. Apparaten uit

Een goedkoper alternatief voor de airconditioning kan een ventilator zijn. Deze is minder effectief, maar verbruikt ook minder energie. Koel overdag flessen water in de vriezer en zet deze 's avonds vóór de ventilator; dat zorgt ervoor dat de lucht die wordt verspreid kouder is.

Over apparaten gesproken: schakel computers en lampen en dergelijke uit als je ze niet gebruikt. Ze genereren namelijk veel extra warmte. Dat geldt overigens ook voor koken. Vooral de oven jaagt de temperatuur in je huis op, dus probeer die tijdelijk te vermijden.

Ook een warmtepomp kan bijdragen aan een koeler klimaat in huis. Zo'n pomp haalt namelijk warmte uit de buitenlucht of grondwater.

7. Meer groen

Wat verder kan helpen, is veel groen aanleggen rond je huis. Tegels houden warmte vast, waardoor je tuin of balkon flinke hittebronnen worden. Zorg dus voor klimplanten tegen de muren, een groen gazon en vooral bomen, voor lekker veel schaduw.

Als je een plat dak hebt, kan het helpen om dat bij het vallen van de avond met koud water te besproeien. Ook vochtige lappen voor de ramen en het binnen in plaats van buiten ophangen van de natte was, zorgen voor de nodige verkoeling.

