RIVM waarschuwt voor smog door tropische temperaturen

Het RIVM geeft mensen die gevoelig voor smog zijn het advies om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Het advies van het RIVM geldt vooral aan het einde van de middag en vroeg in de avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

"Smog door ozon ontstaat doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen ophoopt", aldus het gezondheidsinstituut. "De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd."

De smog die door ozon ontstaat, kan zorgen voor klachten aan de luchtwegen, zoals hoesten en kortademigheid. Daarnaast kunnen astmaklachten verergeren. Ook kunnen ogen, neus en keel geïrriteerd raken.

Tropisch warm

In De Bilt is dinsdag voor het eerst deze zomer een temperatuur van 30 graden bereikt. Om 12.30 uur steeg de temperatuur volgens het KNMI boven de 30 graden. In De Bilt zal het dinsdag naar verwachting 32 graden worden.

Van een hittegolf is nog geen sprake, daarvoor moet het in De Bilt vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Van die vijf dagen moet het ook nog eens drie dagen minimaal 30 graden zijn.

De eerste tropische dag van het jaar is het dinsdag niet. Op 29 mei werd er in De Bilt al een temperatuur van 30,7 graden gemeten.

Dit jaar was er al wel tweemaal een regionale hittegolf; vorige week in Twente en eind juni, begin juli in het Limburgse Arcen, meldt Weeronline.