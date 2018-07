Hechtenis van tweede verdachte beschieting kantoorpand Panorama verlengd

Dat meldt het OM dinsdag. De verdachte zit in beperkingen, dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Vorige maand werd de gevel van het gebouw van Panorama aan de Teleportboulevard in Amsterdam 's nachts onder vuur genomen. Daarbij was een raketwerper gebruikt. Het is nog niet bekend wie het doelwit van de aanval was of wat het motief erachter is. Bij de beschieting zijn geen gewonden gevallen.

Een paar uur na het schietincident heeft de politie een 41-jarige man aangehouden. Hij is president van Chapter Silencio van de motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Na onderzoek is gebleken dat deze man niet de schutter is, hij was niet ter plaatse op het moment van de beschieting. Hij wordt wel nog vastgehouden op verdenking van betrokkenheid.

De ochtend na de schietpartij heeft de politie een tweede verdachte aangehouden, de 25-jarige man uit Rotterdam. Het is niet bekend of hij bij een motorbende hoort.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!