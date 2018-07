Ouderenbond noemt Nationaal Hitteplan RIVM overdreven

"Al die paniekverhalen. Het is toch logisch dat je vandaag geen winterjas aantrekt?", stelt ze.

Het RIVM activeerde maandag het Nationaal Hitteplan, met tips en adviezen om koel te blijven tijdens de tropische dagen.

"Maar wat staat er nou eigenlijk in dat je nog niet wist? Dat je voldoende water moet drinken, goed moet smeren, de schaduw moet opzoeken en goed moet zorgen voor kwetsbare ouderen? Professionals in verzorgingstehuizen doen dat natuurlijk al lang. En ouderen hebben ook wel vaker warme zomers meegemaakt", aldus de woordvoerder.

Rode Kruis

Zij vindt het ook overbodig dat het Rode Kruis dinsdag bij bejaardentehuizen langsgaat om ouderen op de risico's van de hitte te wijzen. "Ik hoop dat ze mijn ouders van in de tachtig overslaan. Die gaan er vandaag lekker met de fiets op uit."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept mensen op om extra goed voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen, te zorgen.

"Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden", waarschuwt het gezondheidsinstituut.

Overlijden

Het RIVM is het oneens met kritiek. Een woordvoerder wijst erop dat het hitteplan in 2007 is ingevoerd, naar aanleiding van het hoge aantal doden onder ouderen in voorgaande jaren. ''Jaarlijks overlijden er honderden ouderen aan de gevolgen van de hitte, vooral 85-plussers. Als het één week één graad warmer is dan normaal, dan sterven er dertig mensen extra'', stelt hij.

Volgens hem is er nu wel degelijk een groep kwetsbare ouderen die extra aandacht nodig heeft. ''Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die wat minder redzaam zijn, waarvan de mantelzorgers bijvoorbeeld nu op vakantie zijn. Niet voor iedereen is het prettig om deze temperaturen te ervaren''.

Door te communiceren over de warmte, komt er volgens het instituut meer bewustzijn over de gezondheidsrisico's.

Code geel

Het KNMI heeft maandagmiddag code geel afgekondigd in verband met de aanhoudende hitte. De weercode houdt verband met het Nationaal Hitteplan. De maximumtemperaturen liggen maandag tussen 25 graden op de Wadden en 30 graden in het zuidoosten en dinsdag tussen 27 en 33 graden. In de nacht van maandag op dinsdag komt de minimumtemperatuur op veel plaatsen niet beneden de 17 graden, aldus het weerinstituut.

Volgens het RIVM zouden mensen lichamelijke inspanningen in de middag moeten beperken. Ook zouden ze de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en goed tegen de zon te beschermen.

Hittegolf

De kans is reëel dat er binnen een paar dagen sprake is van een officiële hittegolf. Als het deze week tot een hittegolf komt, is dat de 25e sinds 1901. In dat jaar begon het KNMI met het bijhouden van weerstatistieken.

Volgens de richtlijnen is er sprake van een hittegolf bij een opeenvolging van minimaal vijf zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 graden Celsius of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30 graden of hoger) zijn. Die dagen moeten gemeten zijn in De Bilt, de vestigingsplaats van het KNMI.

De eerste gemeten hittegolf duurde van 8 tot en met 14 augustus 1911. De hoogste temperatuur toen was 33 graden. De langste hittegolven deden zich voor in 1975 en 1976 en duurden respectievelijk achttien en zeventien dagen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!