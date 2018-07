Arts handelde verkeerd bij uitvoeren euthanasie demente vrouw Den Haag

De specialist ouderengeneeskunde, die nu met pensioen is, krijgt daar een berisping voor.

Het wordt de arts aangerekend dat de patiënte van in de zeventig zelf niet wist dat er euthanasie gepleegd zou worden. "De arts had moeten proberen om de uitvoering van de levensbeëindiging tevoren met patiënte te bespreken."

De vrouw had wel wilsverklaringen, maar die waren tegenstrijdig. Zo had ze eerst laten noteren dat ze wilde sterven als ze naar een tehuis moest vertrekken. Later is toegevoegd dat ze haar moment van overlijden zelf wilde bepalen.

"Gelet op de onomkeerbaarheid van levensbeëindiging en de ethische aspecten die verbonden zijn aan het bewust beëindigen van het leven van een medemens, moet een schriftelijke euthanasieverklaring om deze te kunnen gebruiken niet voor meer uitleg vatbaar te zijn. Er is in beginsel geen ruimte voor interpretatie ervan", aldus het college.

Verpleeghuis

De euthanasie van de vrouw vond in het voorjaar van 2016 plaats in een verpleeghuis in Den Haag. De oud-kleuterleidster verzette zich daarbij.

De behandeld arts zei tijdens een zitting in de zaak dat de vrouw wel euthanasie wilde. Het gedrag van de patiënte wees er volgens de arts op dat ze diep ongelukkig was. "Ik sta hier met een zuiver geweten", aldus de specialist ouderengeneeskunde.

Het Openbaar Ministerie (OM) is eerder al een strafrechtelijk onderzoek naar de arts gestart. Dat onderzoek loopt nog steeds.