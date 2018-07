Inspectie onderzoekt justitieel traject dader doodsteken man in metro

Het handelen van de betrokken instanties wordt onderzocht, bevestigt de Inspectie aan NU.nl na berichtgeving van AT5.

O. was op het moment van de steekpartij op onbegeleid verlof uit de psychiatrische afdeling van het AMC. Eerder werd door een commissie, die door het AMC gevraagd was om onderzoek te doen, al geconcludeerd dat O. nooit op die afdeling had mogen verblijven.

Bij de steekpartij in de Amsterdamse metro kwam een 38-jarige man om het leven. O. was al betrokken bij andere geweldsincidenten. Zo heeft hij een verpleegkundige van het AMC mishandeld en een jongen in Groot-Brittannië in diens borst gestoken.

Grote fouten

De commissie schreef in haar eigen onderzoek al dat reclassering en het Openbaar Ministerie ook grote fouten gemaakt hebben. Zo zijn meerdere gewelddadige misdrijven die hij in Groot-Brittannië pleegde nooit in zijn Nederlandse dossier gezet.

Ook kwam O. in 2017 eerder vrij nadat hij in de gevangenis had gezeten voor een gewapende overval. Mensen die 'verward' zijn, moeten juist in de gaten worden gehouden om zo te voorkomen dat het misgaat. O. had volgens het rapport op die lijst moeten staan, maar stond dat niet.

Justitie probeert nu een volledig beeld te krijgen van de "momenten waarop de dader met justitie in aanraking kwam". O. kreeg in mei van dit jaar vijf jaar cel en tbs opgelegd voor de dodelijke steekpartij.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!