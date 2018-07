Weerbericht: Tropisch weer met temperaturen boven 30 graden

In de kuststeden en rond het IJsselmeer is er kans op een verkoelend windje vanaf het water. Waar de koelere zeelucht op de hete lucht boven land botst, ontstaan stapelwolken die heel misschien tot een lokale bui uitgroeien.

Tot het weekend blijft het tamelijk zonnig en heet zomerweer, met maxima die 30 tot lokaal 35 graden halen. Het blijft meestal droog, maar lokaal kan er onweer ontstaan door de warmte.

De kans is groot dat de temperatuur op dinsdag, woensdag en donderdag dagelijks boven de 30 graden uitkomt. Wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, wordt er gesproken over een landelijke hittegolf.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 34°C 21°C O 3 Vrijdag 34°C 22°C O 3 Zaterdag 27°C 21°C NW 4 Zondag 27°C 16°C W 3 Maandag 29°C 16°C NW 2

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa schijnt de zon op de meeste plaatsen volop, bij temperaturen die vaak boven de 30 graden uitkomen. Lokaal kan wel een enkele onweersbui vallen, vooral in het noorden van Spanje, Frankrijk en Italië en ook in Turkije. De komende dagen verandert er weinig: vaak zon, hoge temperaturen en soms een lokale onweersbui.

In Duitsland en de Alpenlanden nemen de temperaturen de komende dagen toe en er is regelmatig zon. In het zuiden van Duitsland en in de bergen kunnen lokaal wel onweersbuien ontstaan.

