Aantal Turkse asielzoekers in Nederland verder gestegen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in tweede kwartaal van dit jaar 330, inclusief nagereisde gezinsleden van mensen met een verblijfsvergunning, tegen 185 in de voorgaande periode.

Het aantal Turkse asielzoekers is sterk toegenomen na de mislukte coup tegen president Recep Tayyip Erdogan in de zomer van 2016. In de kwartalen daarna schommelde het aantal steeds rond de honderd, maar sinds het vierde kwartaal van vorig jaar is sprake van een sterkere stijging.

In het tweede kwartaal van 2018 waren Turken na Syriërs en Eritreeërs in aantal de derde groep onder de asielzoekers en nareizigers. In totaal vroegen in die periode 6.315 mensen asiel aan in Nederland. Dat is ongeveer evenveel als in voorgaande kwartalen.

Sinds juli 2016 hebben zo'n 30.000 Turken asiel aangevraagd in landen van de Europese Unie. De meesten klopten aan in Duitsland, Griekenland en Frankrijk. Bijna 1.200 deden dat in Nederland. Voor de EU als geheel lag de piek in het najaar van 2017.