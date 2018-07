School houdt bijeenkomst voor in Italië omgekomen leerling Koen (17)

Ook leden van het zorgteam en de GGD zijn dan aanwezig, meldt de school op de website. De school was al dicht wegens de vakantie, maar opent voor die gelegenheid van 15.00 tot 17.00 uur de deuren.

''Onze harten krimpen van pijn en verdriet. We denken aan Koens ouders, die hun kind hebben verloren, we denken aan zijn familie, we denken aan zijn vrienden die nog bij hem waren die avond. We denken ook aan elkaar, aan de pijn die het doet iemand te verliezen. En we denken aan Koen, een leuke vent van zeventien, die nog geen drie weken geleden vrolijk op het podium danste bij de diploma-uitreiking'', schrijft rector Henk van Ommen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er in overleg met de ouders van Van Keulen nog een officiële bijeenkomst zijn.

​Vermissing

De jongen uit Soest was met zijn ouders en vrienden op vakantie in Italië. Hij verdween na een avondje stappen met zijn vrienden. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, waar vele vrijwilligers voor werden ingezet. Zijn lichaam werd maandag in een greppel langs een autoweg aangetroffen.

Van Keulen verongelukte volgens de Italiaanse autoriteiten toen hij naar zijn vakantieverblijf liep. Hij is 6 meter naar beneden gevallen en in een 60 centimeter diepe rivier terechtgekomen.

De familie van de jongen laat via een woordvoerder weten dankbaar te zijn voor alle hulp bij de zoektocht. De nabestaanden vragen daarnaast aan iedereen om rust, zodat ze het verdriet in stilte kunnen verwerken.

Beluister ook de zomereditie van de Dit wordt het nieuws-podcast waarin redacteur Lisa van der Wal meer uitleg geeft over deze zaak.

