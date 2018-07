Bankmedewerker krijgt beroepsverbod na verhogen krediet partner

Het incident vond plaats in 2016. De vriend van de medewerker kreeg eerder nul op het rekest bij zijn poging om zijn kredietlimiet te laten verhogen. Toen de vrouw dit op een andere manier alsnog probeerde, werd dit opgemerkt door de bank.

De aanklager had een berisping voorgesteld, maar de tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken vond dat een zwaardere straf passender is. Ze mag twee maanden niet in de sector aan de slag.

De tuchtcommissie ziet toe op overtredingen van de bankierseed. Die is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangesproken door de Stichting Tuchtrecht Banken, die speciaal is ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!