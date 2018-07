RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer

Dit houdt het Hitteplan in: Drink voldoende

Draag dunne kleding die wel genoeg bescherming biedt tegen de zon

Zoek de schaduw op

​Let extra goed op mensen die zorg nodig hebben

Als je in de zon bent, smeer dan de huid in met zonnebrandcrème

Span je 's middags niet te veel in

Houd je woning koel

Die kwetsbare mensen zijn volgens het RIVM onder andere ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. ''Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken", waarschuwt het gezondheidsinstituut.

Het RIVM waarschuwt ook voor de hoge zonkracht de komende dagen. Die ligt de komende dagen rond de 7. "De huid kan binnen vijftien minuten verbranden", aldus het RIVM.

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook 's nachts wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor de Waddeneilanden. Volgens het KNMI wordt het op die eilanden maandag maximaal 25 graden. "Het zou kunnen dat we dinsdag besluiten om ook voor de Waddeneilanden ook code geel af te geven", aldus een woordvoerder van het KNMI.

Volgens het instituut zouden mensen lichamelijke inspanningen in de middag moeten beperken. Ook zouden ze de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en de huid goed te beschermen tegen de zon.

Volgens een woordvoerder van het KNMI gaat de temperatuur vanaf dinsdag omhoog en houdt die warmte "in ieder geval tot vrijdag aan". Of het ook daadwerkelijk een hittegolf wordt is nog niet "met 100 procent zekerheid te zeggen", aldus de woordvoerder. "Vaak is dat ook pas achteraf te zeggen."

Van een landelijke hittegolf wordt gesproken als de maximumtemperatuur in de De Bilt minimaal 25 graden is. Daarnaast moet de temperatuur in De Bilt op drie dagen minimaal 30 graden zijn.

Maatregelen

Op de Tilburgse kermis worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Op meer dan tien punten worden watertappunten geplaatst. "De tappunten staan op plekken waar veel mensen samenkomen en daar kan gratis water worden getapt", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg.

Daarnaast geeft de gemeente Tilburg bezoekers van de kermis het advies om een fles met water mee te nemen, de schaduw op te zoeken en voldoende zonnebrandcrème te smeren.

Roze Maandag is traditioneel de drukste dag van de jaarlijkse kermis.

Drentse Fietsvierdaagse

De organisatie van de Drentse Fietsvierdaagse die dinsdag begint, zorgt er ook voor dat er bij de start extra water voorradig is. "Maar de vierdaagse gaat gewoon door", zegt Jan Broertjes, voorzitter van de stichting die de Drentse fietsvierdaagse organiseert.

Aan het fietsevenement doen veel ouderen mee, maar volgens Broertjes zijn dat "heel vitale" ouderen. "Veel deelnemers rijden ook op een e-bike, dus de inspanningen vallen dan mee. Daarnaast kan je beter rustig fietsen in de bossen dan thuis op een balkon zitten."

Twentse Rolstoelvierdaagse

De Twentse Rolstoelvierdaagse die dinsdag zou beginnen, gaat niet door. "De continue aanhoudende warmte, hoge luchtvochtigheid, veel zonuren en weinig wind in combinatie met de grote inspanning die geleverd moet worden door minder valide mensen, maakt het niet verantwoord de vierdaagse door te laten gaan", aldus de organisatie.

Het bestuur van de Stichting Twentse Sportbelangen zegt het besluit te betreuren, maar kon na intensief overleg niet anders beslissen. In 2013 werd de vierdaagse ook afgelast door te hoge temperaturen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 32°C 18°C N 2 Donderdag 34°C 18°C O 3 Vrijdag 35°C 22°C O 3 Zaterdag 28°C 21°C NW 4 Zondag 27°C 16°C W 3

