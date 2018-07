Verdachte steekincident Den Haag wilde doodgeschoten worden door politie

Dat werd maandag duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de extra beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol.

Hij voegde daar in een andere verklaring aan toe dat hij dan een martelaar zou worden. Later zwakte hij zijn woorden weer af.

De 32-jarige Malek F. wordt ervan verdacht dat hij op het Johanna Westerdijkplein heeft ingestoken op willekeurige mensen, met drie gewonden als gevolg.

Toen de politie arriveerde, loste zij enkele waarschuwingsschoten, maar de man weigerde zijn mes neer te leggen. "Hij wees zelfs naar twee agenten en zei: 'Jullie pak ik'", aldus de officier van justitie. De man werd onder andere in zijn knie geschoten en onder controle gebracht met een taser.

Verward

De uit Syrië afkomstige F. stond voor het incident bekend als verward persoon. Hij heeft een aantal weken in GGZ-kliniek Parnassia verbleven.

Volgens de officier van justitie is de man gevlucht uit Syrië en heeft hij mogelijk een trauma opgelopen, omdat zijn vader tijdens de oversteek is verdronken.

De officier verzocht de rechtbank F. op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De rechter zag niet de noodzaak van een opname in, maar de man zal wel onderzocht worden door een psychiater en psycholoog.

Duivelaanbidders

F. heeft zelf verklaard dat hij het mes een paar dagen voor het steekincident heeft gekocht en voor de deur van de Nieuwe Kerk in Den Haag heeft gestaan. Volgens F. was dit een plek voor duivelaanbidders.

Hij wilde naar binnen om iemand dood te steken, maar er werd niet opengedaan. Hij verklaarde voorafgaand aan het steekincident op 5 mei geen plan te hebben gehad. "Ik deed maar wat", verklaarde hij aan de politie.

Terroristisch motief

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk, en bedreiging met zware mishandeling.

"Terrorisme is bepaald niet uit te sluiten", aldus de officier maandag. "De man is in zeer korte tijd erg gelovig geworden en plotseling veel gaan bidden. Daarnaast is bij een de slachtoffers de keel doorgesneden, dat past in het beeld van een terroristische daad."

Het slachtoffer overleefde het incident ternauwernood, omdat zijn halsslagader op een haar na werd gemist.

Facebook

Uit onderzoek is gebleken dat F. in een Facebook-bericht schrijft: "Vrede zij met diegenen die de ware religie volgen." En: "Ongelovigen moeten naar de hel. Met de wil van Allah zie ik ze graag lijden in dit leven en het hiernamaals."

Tijdens zijn daad riep hij 'Allahu akbar' (God is groot), maar volgens zijn advocaten deed hij dat vanwege de pijn. F. ontkent dat hij een terroristisch oogmerk had. Hij leed onder psychische druk , die op 5 mei te groot werd.

Anoniem

Twee maanden voor het steekincident ontving de politie een anonieme melding dat F. terroristische plannen zou hebben. De schrijver van de Engelse tekst is nog steeds niet achterhaald.

F.'s advocaat Job Knoester spreekt tegen dat de man een terroristisch motief heeft gehad en er was ook geen sprake van voorbedachten rade.

Het onderzoek is nog in volle gang naar onder andere de telefoon van F., maar hij weigert zijn wachtwoord te geven. De man blijft vastzitten tot aan de volgende pro-formazitting op 15 oktober.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!