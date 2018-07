Weerbericht: Zomers weer houdt aan, temperatuur stijgt verder

Het blijft droog en het wordt 26 tot 29 graden. De wind is noordelijk en zwak tot matig. Na vandaag gaan de temperaturen verder omhoog en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm, boven de 30 graden.

Later in de week zijn zelfs maxima tot 35 graden mogelijk. Elke dag schijnt de zon geregeld. Zeer lokaal is er kans op onweer vanwege de warmte, maar verder blijft het droog, hoewel zich wel enkele stapelwolken vormen.

Doordat de wind naar het noordoosten draait, wordt er warmere lucht aangevoerd. Daardoor zal de temperatuur ook 's avonds en 's nachts hoog blijven.

In de stedelijke gebieden komt de temperatuur 's nachts mogelijk niet onder de 20 graden. Als dat gebeurt, spreken weerinstituten officieel van een tropische nacht ofwel een 'tropennacht'.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 32°C 18°C N 2 Donderdag 34°C 18°C O 3 Vrijdag 35°C 22°C O 3 Zaterdag 28°C 21°C NW 4 Zondag 27°C 16°C W 3

Het weer op vakantie

In Italië kunnen met name in het noorden en centrale deel flinke buien tot ontwikkeling komen. De buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en lokaal veel water in korte tijd. Buiten de buien om is het wel zonnig en zeer warm. Ook in Kroatië is er in de loop van de dag kans op stevige buien.

In Portugal, Spanje, het zuiden van Frankrijk, Griekenland en Turkije is het maandag zonnig en heet met maxima boven de 30 graden. In Turkije wordt het lokaal zelfs 40 graden.

